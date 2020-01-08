相由心声#贝德玛校园行推广

中国的95后一代，是不是别人口中的样子？

在做被父母安排不喜欢的职业，不敢表达自己的观点，跟风买一堆不适合自己的护肤品…

法国贝德玛发现多数年轻人的迷茫困惑，都源自于容易被周围人左右。

2018年，法国贝德玛给渴望迈出独立的95后们注入相信自我的勇气，鼓励他们#看好自己#，赢得了年轻人的赞同与响应。

2019年，从#看好自己#中得到更多的启发，法国贝德玛继续深入走近当代中国年轻人，帮助他们脱离迷茫，去挖掘和展现自己的自信魅力。

你的样子不由别人决定，只由你决定，相由心声。

在护肤这件事上，亦是如此，法国贝德玛遵循和聆听肌肤的心声，以生物科技破译肌肤需求，呵护年轻人的肌肤健康。

“你，想成为什么样的人？”

法国贝德玛携手火箭少女101-Sunnee杨芸晴

分享她逐梦路上的故事，为#相由心声#率先发声

15岁，她也经历过迷茫

但无论外界怎么说，她始终坚持自己的内心节拍

喜欢唱歌，就坚持唱下去

追随自己的心声，她活出了她喜欢的样子

“你敢于说出自己的心声吗？”

法国贝德玛邀请心声摄影师掌镜，通过镜头语言，为年轻一代记录下“心声”的力量。

从95后的普通大学生，到小有成就的年轻榜样

她们在镜头下吐露自己的真实故事

鼓励更多的人，看好自己，追寻自己的心声

不去成为别人，而是倾听内心成为自己。‘





同时，法国贝德玛在高校中展出“心声大片“，展览采用AR技术，让大家沉浸在镜头下，一张张勇敢表达自己而绽放自信的脸庞，激励着更多不敢迈出第一步的年轻人，直面内心的声音，定义自己该有的样子。

2019年上半年，法国贝德玛校园行已走过约30多所高校，覆盖60w+大学生群体，下半年将继续前行，与年轻人进行深度互动，鼓励他们建立自信。

法国贝德玛还在线下宣传中开设肌肤检测环节，护肤小课堂等，引领他们关注肌肤健康，选择适合自己的正确护肤方式。

最终，100+位影响力大V，共同加入#相由心声#话题，持续扩大曝光量

由护肤成分专家组成的「肌肤颜究院」，从专业科学的角度帮助更多人呵护肌肤健康

同时，邀请多领域博主深度测评贝德玛的网红洁肤液，实力种草。

我们收获全网讨论度1.3亿，视频点击量5000w+，互动量200w+

我们努力是为了成为别人？不，是为了成为更好的自己。

你的样子，由你自己的内心决定。

肌肤也是如此，值得最安心的呵护。

法国贝德玛始终鼓励年轻人坚持初心，守护肌肤好底子

看好自己，相由心声。