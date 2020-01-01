进击的华为P30系列突破结界，挺进了影像艺术圈。

华为P30系列打造的首个线上“未来影像馆”上线了，它将“未来影像艺术共创”中，由诸多国内新锐导演和艺术家创作的影像艺术作品纳入「影像佳作」，供网友零距离感受“未来影像”。除了可以在线膜拜专业导演使用华为P30 Pro裸机拍摄的影像作品，网友还能从线上「影像课堂」、「大咖共话」、「有问必答」其他内容版块中，get不少专业导演的影像大片拍摄技巧。

大刀阔斧进军影像艺术圈，华为因此被人称为是“被手机耽误的影像公司”，而当越来越多的普通人拿起手中的华为P30系列，创作出他们眼中的“未来影像”，就意味着华为“未来影像艺术共创”的营销概念，真正开始奏效了。

华为凭什么出圈？

虽然此前，国内、外都有电影导演借助手机拍摄短片的先例，但导演在创作过程中，使用的其他外接“烧钱”设备，以及高额的拍摄费用，依然让普通大众对影像创作望而却步，徒有「手机影像创作」的噱头，反而会破坏它在大众认知中的纯粹性。

所以，仅凭一台华为P30 Pro到底能否创作影像作品？在拍摄轻科幻CG短片《未来之眼》之前，导演彭宥纶对这个问题充满了不确定，她曾向华为品牌方提出了技术层面的顾虑，甚至想要研发出适合电影质感的镜头再说，但实际上，华为P30 Pro完全可以满足她对镜头的要求。

其强大的暗拍表现力，让彭宥纶在昏暗的光线环境中，仅仅利用远处的路灯，就能清晰拍摄到深巷中猫咪的眼睛和瞳孔。在拍摄昆虫特写镜头时，华为P30 Pro的微距功能，能够完美展现主体和环境的虚实关系，还原“未来之眼”细腻的视觉感知。

彭宥纶《未来之眼》

彭宥纶的《未来之眼》只是华为P30系列“未来影像艺术共创”中，与诸多导演合作的其中一部影像作品。新锐导演蔡成杰拍摄的超现实主义短片《悟空》，以“竖屏”的表现形式，展现了一个人文性和高级感兼备的全新影像世界。相比传统摄影器材，华为P30系列在拍摄动物方面更具优势，它体积小且轻便灵活，不易让动物产生抵触心理，方便摄影师抓拍一闪而过的动物画面，能帮他们记录稍纵即逝的精彩。片中，小男主用弹弓“打”松鼠的一幕，就是导演把P30 Pro架在树枝上拍到的镜头。

蔡成杰《悟空》

导演麦子耗时大约200个小时，用华为P30 Pro拍摄了2500多张静态照片，制成了定格动画《大象》。这支作品取材于民间传统寓言故事《盲人摸象》，导演用现代科技讲述传统寓言的过程，就是华为P30系列摄影技术全新升级的有力自证，华为P30 Pro全新的超广角镜头，赋予了画面张力，它的细微表现力以及纤毫毕现的影像特质，帮导演确定了直接用手机创作的可行性，并颠覆了他们对于手机影像创作的既定印象。

在纪录片《一张图 一座城》里，导演白波的镜头穿梭于成都城中的40多个角落，他以一张图的艺术化呈现，记录了一座城的生活图景。在白波看来，“未来影像不是科幻或高科技，它更像是复原记忆、重塑历史的能力”，白波的镜头语言，没有夸张的色彩也没有刻意的炫技，但他生活化的视觉传达，无一不在表明华为P30 Pro的影像实力。这种以生活视角进行影像表达的艺术创作，对普通大众来说更具号召力，它充分印证了生活处处是大片，即便是再平常不过的城市一景，也值得被留存于影像里。

华为P30系列在暗光、微距、广角、ToF人像等成像素质方面的摄影实力，被导演展现得淋漓尽致，刷新了人们对手机摄影的认知水平，而品牌提倡的“未来影像艺术共创”概念，从本质来看，其实并不完全为「销售」服务，在四位导演的艺术短片中，没有过多的广告信息干涉，只在片尾露出了一句“用华为P30 Pro拍摄”，相当于给足了导演自由创作的空间，也从根本上保证了短片的质量，让观众观看时有不出戏的浸入式体验感，这是华为P30系列“未来影像艺术共创”的高级所在，它将导演发展成产品使用者，通过专业人士的使用感，以及大片级的影像作品，真实传达产品强大的摄影功能，而这些立意颇具深度的影像作品，最终也成为了营销环节中的另一大传播载体。通过吸引人们透过手机镜头观察万物之美，“未来影像艺术共创”让每个人都有机会成为时代影像的记录者，华为也借此道出了P30系列关于「未来」的畅想。

华为的营销新思路

用知名影评人王潮歌的话说，“华为P30系列‘未来影像艺术共创’所代表的不仅是科技赋能的价值，同样蕴含着文化自信的内核”。如果对于华为P30系列而言，爱是最伟大的科技，那美，就是它终极的营销武器。当今时代，手机之于消费者而言，不是冷冰冰的科技产品或通讯工具，而是消费态度的表达和彰显身份的介质，华为P30系列通过产品的影像力革新，不仅降低了影像创作的技术门槛，大力推动了群体艺术创作，它还利用情感浓度高及颇具思想深度的作品故事，为产品赋予了温度，让品牌得以长驱直入到用户的精神世界，与他们建立深度联系。

华为P30系列《未来影像艺术共创》





华为P30系列的突破不止在于它改变了手机摄影规则，更在于它开创了一个移动影像时代。在科技领域一骑绝尘的华为P30系列，如今凭借“未来影像艺术共创”等营销战役，在广告、营销界再掀风潮，凭借让大众共情的故事题材和贴近于日常生活的“未来影像”艺术，以走心的洞察，赋予科技以温情，为行业开辟了新的营销思路。

“未来影像艺术共创”以技术升级为核心，将科技与艺术不断融合的营销策略，最大程度消弭了消费者与品牌间的界限感，充分调动了他们的创作热情，让更多普通人可以拿出手机，表达自己的所见所想，它以感性人群的表达欲望为营销支点，联手多位意识超前的新锐影像人，借助全新的手机影像技术，创造优质的影像作品，由此辐射更多影像从业者，吸引他们跟随手机影像创作的潮流，甚至越来越多的明星开始使用华为P30系列。

另一方面，这些导演打造的优质影像作品，也能帮助普通大众透过品牌的视角，窥见超越人眼所见的影像，以触达一个前所未见的视觉世界。而当越来越多的导演开始使用华为P30系列进行创作，就更加说明“未来影像艺术共创”不但是一次技术革命，更是引领行业趋势的艺术思潮，它代表了一家科技企业高层次的营销格调，华为P30系列对影像的审美品味和对技术的高要求，都是它看向未来的“未来之眼”，也是它通向广阔未来的必经之路。

华为P30系列在破界，也在跃升，它改变了人们观察世界的方式，借此打开了一个超然的全新品牌格局。这是华为的温度，亦是华为的境界。