2020营销出圈新姿势！弹个车摇滚出年轻受众一片天

编辑 刘博（营销界007主笔） 来源 营销界007（ID：yingxiaojie798）

随着互联网时代的发展，尤其是在5G时代来临之际。企业之间的竞争愈加激烈。常规的广告操作已经很难打动用户。

在这样的时代背景下，年轻受众群体成了各大品牌商都想抓住的群体，没有品牌不爱90后，如今这一批年轻受众正是消费的主力军，可以说得年轻用户得口碑、得市场。那么想要赢得这群核心年轻受众的青睐和追捧，对于品牌方来说什么最重要？

90后由于生活在市场经济的时代，自我个性特点非常突出。你不懂我，那我就远离你，你懂我，那才能坐下来好好说话。所以品牌商一旦没做到深入洞察就会容易“翻车”，毕竟现在的年轻人即使是买瓶水也是要看包装的。

站在营销角度来看，年轻化营销，年轻的不是手段而是心态，不是说你一堆传统的海报物料发发抖音、搞搞直播就能称之为年轻化。全方位洞察年轻人，寻找与他们的连接点，方能产出能钻进年轻受众心里的内容。

不管在哪个时代，一定程度上音乐都能代表潮人、年轻人，对于他们而言，音乐包含什么其实并不重要，有些时候他们喜欢音乐并不是因为旋律好听、受人欢迎。对抗孤独、认识自我，才是他们将一首歌翻来覆去听几十遍的真相。

最近，朋友圈刷屏的一支MV做了次好的示范营销。

这支MV凭借着炫酷的画面、有态度的歌词和夸张的表现手法给人留下了深刻的印象。

这是汽车新零售品牌弹个车与音乐真人秀节目《一起乐队吧》中的青年音乐人周骏、童宇、龙向楠、林朔、王柯几位共同打造的2020品牌MV《去到未来》。将音乐作为一种传播载体，用作与年轻受众沟通的营销方式。

一、与年轻一代的沟通 逃不出对其个性和心理的尊重与认同

【我们一起去到未来 带着所有的期待 车已到了就在门外】

弹个车此次合作的年轻个性音乐人，展现的是品牌对不同个性年轻人的关注，对潮流时尚的洞悉。年轻群体的个性不一而足，面对他们，要跟上时代脚步坚持差异化传播，贴合他们的个性和兴趣所在，尊重和欣赏每一个个体才能触达年轻群体的世界。通过此次与年轻音乐人合作，弹个车传递了积极、酷潮、前沿的消费理念以及对年轻人生活方式的尊重，鼓励年轻人努力奋斗，追梦前行，趁青春体验更美好人生。

从歌词内容来看，“想要开个车去兜个圈,去体验不同于现在的世界。综合车窗外不同的视野,让生活变得更加真切。”等内容刻画了每个年轻人都有一个汽车梦,弹个车作为圆梦者，以音乐为切入点寻找与年轻人的“同频共振”轻松敲开了年轻人的心房。

目前弹个车的用户65％都是年轻人，这支MV瞄准了市场的饥渴点，用MV描绘了年轻人奋斗在路上,凭借自己的努力,拥有了属于自己的心爱座驾,让生活更有活力,更有奔头的美好画面，让受众对有车的生活心生向往。

人无论怎样都需要被肯定，但是很多人却得不到它，因为自己不够优秀，更确切地说是因为标准不适合自己。弹个车的“给自己的生活下个定义,保持每天都fresh有惊喜,生活需要新的理念,用1成力量做出改变。”这些态度另辟蹊径设定新标准，展现了一种新的生活态度，带给受众一种肯定、积极的情感体验。这与弹个车所引领的“1成首付 先租后买”的融资租赁信用购车方式的品牌主张相契合，是一种积极的，更有想象力的生活态度。

而“当生活开始按部就班,一辆汽车能够带给我们的,除了出行的自由,还有探索更多新鲜感的可能。”歌词内容里面承载着这个群体的内心情感。受众从内心深处会认为品牌是真的懂我要的是什么的，从而对品牌本身产生认同感。

二、由内容创作传递品牌气质

三岁的弹个车，深度洞察受众的心理需求，在营销上已然摸索出了一套属于自己的章法。它此次产出的内容快节奏、动感强，都是80后、90后所追求的生活主题，整体给人一种青春、潮流、动感、个性的气质，既把年轻人积极、酷潮、前沿的消费理念传递给年轻人，又把这些标签赋予自身，努力奋斗,追梦前行，塑造了一个关注年轻人的想法和成长的品牌形象。

此次弹个车用一首简单明了的歌曲去贴合受众的生活情景、生活态度和生活形象，与受众内心的情感进行对接，以此引发受众的情感共鸣，触动受众心中的情感痛点，打通了与受众沟通的桥梁，使受众产生深度认同。把定制的内容场景化，用记忆点非常深刻的音乐方式刻画进用户脑子里。这样的好处有很多，比如当用户有了买车需求时，大脑第一时间给出的便是这些情景化的画面。

我们说到弹个车已经有了属于自己的营销章法不是无稽之谈，事实上除了此次MV，弹个车还做过很多深入年轻人的内容营销。

年轻人最懂年轻人，此前弹个车眼光精准捕捉到电影《头号玩家》，精准定位人群无痕传播，借势年轻人喜欢的热门IP。

弹个车还联手洽洽发起“轻松游享快乐”营销活动，在3亿包洽洽瓜子包装印弹个车城市系列广告，包装内附包含“一年新车使用权”等奖项在内的“惊喜券”，这样的跨界链接玩法也是传递了品牌年轻、有活力、有品质的一种生活态度。

这样的案例还有很多，而这些都与本次借势深受年轻人喜欢的音乐形式异曲同工。弹个车不断跟随消费理念的多样化和前沿化趋势,满足每一个时期消费者的多样化需求,让汽车轻松走入年轻人的生活。

弹个车将其关注年轻人想法和成长的品牌主张及形象潜移默化地传达给了受众。用鲜明的个性、大胆的广告创意刺激了当代年轻人的感官。在科技快速发展的今天，新颖的广告创意无疑对年轻一代的消费选择产生了巨大的影响。年轻追梦,潮酷尝鲜。作为时尚弄潮儿的弹个车注定是要走在时代前端的。