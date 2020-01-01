《青春有你》”点燃“新一轮”爱豆文化“

《青春有你》

传播实施背景

《青春有你》是爱奇艺2019年第一季度推出的青年励志综艺，发起人张艺兴，音乐导师李荣浩，说唱导师欧阳靖、教练艾福杰尼，舞蹈导师蔡依林、教练徐明浩。艺术指导团蒋大为、黄豆豆、滕矢初、王洁实。

《青春有你》从播出前期延播到中期停播始终面临严峻的题材危机，和同类节目分流的危机，营销上以导师和艺术指导团饭圈化运营反差萌人设为节目引流。作为圈层节目打造社会向讨论“娱乐市场浮躁”，引节目大众化关注。针对粉丝圈层“快落喷泉”式安利衍生节目，《青春艺能学院》，创行业内现象级衍生综艺标杆。

营销目标

1. 作为2018年引爆偶像元年的《偶像练习生》IP延续之作，传播上既要差异化又要承袭前作热度

2. 同时面临几档同类节目的热度分流、粉丝分流以及类型敏感的市场限制。开播延迟一周和中期停播一期也造成了较大的负面舆论，在传播上面临最大的挑战是如何维稳垂直粉圈和破圈拉新。

3.进行传播形式上的创新，在通过多样式的联动传播以及线上互动，打造了“偶像类综艺”引领现象级“爽综”。

创意核心洞察

1.“饭圈化”导师标签，圈层题材借热度输出大众实现拉新

节目开播前期，面临国内选秀节目备受质疑的困境，以节目中的成熟艺人“导师团”“艺术指导团”过往实力作品全网全渠道立优秀实力人设。顺势借热度从“张艺兴”引导娱乐选秀市场讨论，为节目吸引首波大众向关注。后期重点打造“青你师生line”以导师热度带动训练生热度，实现粉圈联动安利节目。

2.“快落喷泉”式体验，《青春艺能学院》衍生节目反哺正片

通过对衍生节目的“快落喷泉”式安利，人设向病毒梗衍生发酵丰富正片人设，增加粉丝粘性，弥补正片的人设不足情况，在正片停更、舆论危机时实现粉圈维稳效果。

传播策略与实施

在论坛（百度贴吧、豆瓣、QQ兴趣部落、知乎、soul、小红书、兔区）和短视频渠道（抖音、vue、soul、秒拍）持续性覆盖导师团优秀实力作品立节目优秀调性维护口碑。以知乎、微博渠道借助导师团自带热度，利用大众对于选秀娱乐市场由来以及的争议，拉拢路人和kol加入节目阵营。

后期持续打造节目中的“师生line”话题点，导师合作舞台和日常教学在抖音等短视频渠道安利，将艺人关注度转化至节目关注度，实现联合安利效果。

《青春艺能学院》 作为衍生节目，主要受众为粉丝圈层，传播中以“快乐喷泉”爆梗产出地为标签，反哺训练生在正片中人设不足的情况，扭转对正片节目中争议。

项目效果说明

青春有你相关热词屠榜微博热搜191次，热度达2.2亿 ；微指数创综艺指数新高，峰值21292151；青春有你超话连续70天登顶综艺超话TOP 1。导师团疯狂圈粉热搜霸屏六位导师27个微博热搜上榜，其中2个热搜TOP 1 、6个热搜TOP2。 #张艺兴青春有你#等6个导师单人节目话题阅读量累计15亿+，总互动量314W+！微博粉丝共计增长498W+，其中舞蹈教练徐明浩微博粉丝增长220W+。

衍生节目《青春艺能学院》各项数据碾压同期其他综艺，全网好评不断，衍生节目反哺正片。豆瓣评分7.5 ，创行业内现象级衍生综艺标杆。

案件亮点

1. 延续《偶像练习生》的IP热潮，发觉群众兴趣点，以“大众对于选秀娱乐市场由来以及的争议”作为话题，引发路人及kol观看节目，并积极参与讨论。

2. 在内容里，设置“师生line”，将偶像与导师团真实的一面放置屏幕，并将粉丝对偶像的关注，转换为对节目的关注，并在关注节目的同时，提升对新生偶像的喜爱，二者相辅相成，实现联合共赢效果。

3. 《青春艺能学院》衍生节目反哺正片，将延伸节目作为正片的“内容彩蛋”，以独特的番外形式加强观众对偶像的了解，将偶像“人设”更加完整化，在扭转正片舆论的同时，加深对节目的关注和偶像的关注。