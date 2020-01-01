从默默无闻到top第五，《凤弈》都经历了什么？

传播实施背景

在古装剧云集的时代，《凤弈》虽有强大的后期团队，但演员卡司、剧情设置优势较弱，无IP，服化道辨识度较低，与其他古装题材作品相比没有独特的特点等问题，使剧集无法在大众网剧中脱颖而出。

该剧的甜宠剧情与宫斗剧情，可迎合受众，但剧情内容也较薄弱难以支撑长期用户观剧体验，题材涉及政策风险，宣传受限。

为此，增加观剧用户的基数，培养用户追剧热情，提升该剧热度，是首要问题。

营销目标

1.剧集整体开高低走，虽然前期通过以主流网剧受众（年轻女性受众）喜好的“甜宠向”内容成功获得较高关注度，但受主演阵容级别和剧情内容影响，难以培养用户追剧情绪。故采用“全面撒网，重点培养”的方式，以病毒营销为主增加“沙雕向”内容扩大用户圈层，以增加观剧受众基数的方式抵消用户流失量。

2.利用剧情分解手法，重组剧情，将用户所喜爱的“甜宠向cp”放在宣传首位，并有效的进行输出内容，吸引受众关注度，拉升用户期待值

3.因后期剧集“甜宠向内容较少”，所以增加“宫斗向”内容扩大用户圈层，弱化剧集本身难以长期留存观剧用户带来的影响。使用户被情节也吸引，成为剧集的稳定观众。

创意核心洞察

1. 结合大众喜好，前期主打滋味CP甜宠向剧情，用多种物料形式体现放大甜向内容，制作投放病毒视频“吻戏合集” “萤火甜向剧情MV”“魏广我可以亲你吗”“叶凝芝为爱撞树”和 “甜向gif”“甜向剧情接”等多角度多形式多内容的病毒物料，发布于微博、抖音提升社交声量，发布于女性喜爱的小红书垂直渠道，精准覆盖受众。

2.增加“宫斗向”内容传播，以“甜宠+宫斗”的双线传播方向，稳定追剧用户留存率的同时，开拓拉新“宫斗向”受众观剧。但因剧集内容节奏较平，难以为用户追剧提供有力

支撑，观剧受众难以二次增长只能尽量维稳。

以宫斗相关剧情点为灵感制作沙雕搞笑病毒物料，吸引路人关注从而为剧集导流。如凤弈撕X表情包、凤弈教你背古诗、你以为的后宫撕X等魔性洗脑物料，外围形成病毒式传播，非剧粉也能轻松get加入玩梗行列，在潜移默化中接收到《凤弈》相关内容，扩大剧集影响力。

3.根据舆情，针对受众兴趣点挖掘徐正溪太师与魏广的共同点，制作投放病毒视频“太师魏广水仙向混剪”、“徐正溪古装混剪”颜值向引发受众共鸣；剧集开播后，针具剧情角色，进一步将徐正溪热度带向凤弈，制作病毒图“最惨男主徐正溪”“魏广情话机”“魏广颜值拼接”点燃粉丝路人热情，通过微博、小红书多渠道配合的投放策略，扩大凤弈的受众群体，转化播放量。

4.根据凤弈剧情发展及传播情况，将传播重点聚焦于宫斗向内容，针对宫斗内容，参考大众舆情，将宫斗向剧情与鬼畜沙雕风格结合制作病毒物料，打造鬼畜走心向路线，合作B站剪辑类博主，制作发布宫斗剧情向原创视频，微博跟进二次扩散和传播。同时对宫斗剧情版预告进行重点传播，投放微博KOL及金V矩阵。

传播策略与实施

1.预热开播期应对策略（开播前一周+上线第一周）

甜宠内容满足大众口味，三四线女性下沉渠道精准覆盖。通过捆绑男主过往角色，提升前期关注度，利用甜宠向内容吸引观众入坑追剧，微博、小红书、B站、微商多渠道扩散发酵。

2.上线平台期应对策略（开播第二周后）

宫斗内容扩增不同圈层受众；社媒渠道维持热度，短视频渠道重点打通，垂直渠道多维度扩散。将凤弈后续看点前置，主打保守宫斗向内容，来吸引喜欢看宫斗剧情的受众，扩大受众范围，加大短视频平台的投放力度。

3.开播前徐正溪配合录制“魏你亲手化妆”视频，以此吸引粉丝关注和互动。

4.开播后物料内容紧贴“理想型男友”人设，【宇文护VS魏广】展现徐正溪颜值魅力,外围打造#新一代古装男神# 话题配合发酵；同时跟随剧情节奏深挖剧中细节，制作【魏广wink合集】【行走的情话机】等物料，在微博、小红书、抖音进行扩散，渗透女性受众，击中观众兴趣点，打造“凤弈理想型男友”人设。

5.剧集开播后滋味cp主打甜宠爱情，提炼剧中甜宠剧情，制作投放【滋味吻戏合集短视频】【cp甜向剧情截图】【心动瞬间GIF图】点燃观众追剧热情，剧里剧外一起嗑糖；同时传播【看萤火虫】【凤弈枕】等亮点剧情，放大CP甜蜜互动，全面展示滋味CP花式虐狗。

6.微商朋友圈传播2周，第一阶段围绕CP甜向的剧情截图传播，第二轮围绕女性角色宫斗向海报传播，结合其酵素瘦身产品特性，为剧集增加曝光量，预计覆盖70000+人。

项目效果说明

微博传播内容以CP甜宠向、宫斗向、剧情向为主，通过话题、病毒物料、舆论引导的形式投放共计35组病毒物料，累计互动量33,2185+次，5次登上微博热搜榜。

小红书投放概览

传播期间投放15位KOL，累计获得2900+次点赞，400+评论，2次登上火焰热搜，共投放9组营销物料，KOL原创【安利向：凤弈后续剧情猜测】【凤弈后宫口红色号美妆贴】图文贴。

抖音投放概览

传播期间投放2个KOL传播宫斗向病毒物料，1个博主原创宫斗向作品，累计获赞31869+，总评论1380+。抖音官方账号“电视剧凤弈”累计获赞 47.2w+，单条视频最高获赞10.5w+，话题#凤弈 累计播放量 6488w+

B站投放概览

传播期间共投放了6个UP主,视频内容围绕官方物料的投放以及人物向、歌曲向、宫斗剧情向的原创视频内容投放展开，累计播放量12.5W+，互动量6181+。

微商投放概览

微商朋友圈传播2周，第一阶段围绕CP甜向的剧情截图传播，第二轮围绕女性角色宫斗向海报传播，结合其瘦身产品特性，直观曝光【瘦格格&凤弈】瘦身大赛+跳转链接，预计覆盖70000人。

咨询类APP

趣头条投放账号7个，共计发布20条，推荐总量947.5w，阅读总量89.8w，分享总量3283，收藏总量3115。百家号投放账号6个，共 计发布20条，播放总量34.5w。微博酷燃，建立《凤弈》剧集专辑，并获得pc端和移动端首页推荐，总播放量达16w。

案件亮点

1. 以“甜宠+宫斗”的双线传播方向，稳定追剧用户留存率的同时，开拓拉新“宫斗向”受众看剧。

2. 结合多项资源，以”撒网覆盖“的传播方式，搭配多种物料进行剧情亮点放送，多层面的增加剧集热度，增强用户看剧，追剧的热度。