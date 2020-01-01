天猫超级品类日-口服美容专场

1) 营销背景：

2018年9月，天猫国际保健通过大数据洞察美容保健品消费上升大趋势，率先提出“口服美容”品类概念，并成功联合天猫超级品类日，举办了第一届口服美容超级品类日，和消费者传递了口服变美的消费新趋势。

2) 营销目标：

撬动最核心的主力消费者，透传“口服美容”概念，提升品类质感和影响力，并达到消费升级。

3) 策略与创意：

营销策略：

1. 打造多维度场景营销，全方位围绕消费者进行深度种草

2. 社交场景：8月19日-8月24日，天猫超级品类日传播横跨微博、微信、分众、网媒等多渠道，进行多方位矩阵传播

3. 购买场景：紧贴人群特点，打造场景互动，将社交场景和生活场景的传播导流到活动主会场，促进站内销售

4. 生活场景：通过线下分众传播，丰富口服美容产品与目标受众的每一个触点，打造完整的口服美容超级品类日营销闭环

创意思路：

1. 围绕口服美容专场的核心诉求——为消费者带来“吃”出来的美容方式,由内而外的唤醒精致容颜，提出“理想生活，吃出精致容颜”全新升级主张。

2. 同时在传播上延展出“躲不掉初老，就把它吃掉”的话题，精准抓住了当下年轻消费主力对于「初老」这个话题的敏感度和焦虑性，将口服美容和「初老」这一概念进行深度绑定，满足全体「后少女时代」人群升级更新的美容消费需求，进行精准洞察并有针对性的种草，产生情感上的共鸣。

4) 执行过程&媒介投放：



第1阶段（预热期）：口服美容消费趋势报告及精致之夜发布会盛大开启，天猫超级品类日、天猫国际与第一财经共同发布了《2019口服美容消费趋势报告》。该报告结合阿里大数据，深度洞悉口服美容品类的产品发展趋势、市场需求变化以及消费偏好。9大口服美容代表品牌的领导及著名影星“秦岚女士出席了发布会，并一同揭幕天猫超级品类日口服美容专场。60余家媒体现场报道，达到了4846万的曝光量。

第2阶段（爆发期）：横跨微博、微信、分众、网媒等四大渠道分矩阵为天猫超级品类日–口服美容专场强势发声， 第一阶段炒作话题#吃能解决一切定律#，结合“明学”热点用投稿事件引起粉丝对“吃”的关注，随后传播“抗初老”轻物料与“吃”结合引出口服美容产品并带出主话题#躲不掉初老就把它吃掉#，8月21日上榜热搜轮播一天并大量传播官方视频，当天话题阅读量超过1亿。大量资深垂直领域以长图文、视频等形式深度种草产品，引导销售转化。

第3阶段（收割期）：小红书热门笔记、优酷热剧贴片精准投放、15城核心楼宇分众投放、淘宝直播共同上线，不同维度花式种草，精准触达消费人群生活场景，触发用户消费欲望，完成收割。

5) 营销效果与反馈：

传播持续时间为8月17日-8月25日，通过专业营养师背书&圈层达人进行产品种草，传播平台横跨微信、微博、小红书、分众、优酷、PR传播等，共计触达3.5亿人次，引发25-35岁的年轻群体对于口服美容品类的更深层认知，并向消费者传递口服美容新趋势。活动当天，口服美容品类日成交量成倍数提升，天猫国际在口服美容市场再次引领了市场爆发。