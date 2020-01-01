韩束红胶囊水为《我最爱的女人们》带来最好的美肌体验

创意亮点：

节目主题高度贴合，在节目中的特定情节适当穿插韩束红胶囊水的品牌标语，让用户在观看节目的同时，不由自主被产品所种草。例如第一期节目中，钟丽缇与婆婆在出门旅行前夸赞婆婆的装扮美丽，韩束红胶囊水的标语适时插入节目画面，并做出“韩束·至美时刻”定格效果，让人眼前一亮的同时，于无形之中为韩束红胶囊水品牌打call。

钟丽缇夸赞婆婆美丽

在第六期节目中，袁成杰妈妈在精心打扮自己为出门做准备的同时，打出韩束红胶囊水的宣传标语，“女人要体面，补水要全面”，向用户深度种草韩束产品补水特点，使得品牌卖点得到充分曝光。

袁成杰妈妈在化妆

营造出一种沉浸式氛围，将韩束红胶囊水的冠名权益深度植入节目当中，在旅行中夫妻和婆婆们居住的酒店房间里布置带有韩束红胶囊水产品logo的物件，节目镜头中不时出现的品牌产品，将韩束红胶囊水与生活化场景相结合，使得产品在节目画面中强势露出，深度种草用户心中。

杨硕在看书中，一旁的韩束产品露出

张伦硕身后的韩束产品充当背景画面

原创贴片广告创意十足，为韩束红胶囊水独家定制的创意中插小广告，具有一定的剧情性和故事性，同时突出韩束红胶囊水的产品卖点，补水保湿，“拍得进去的玻尿酸”，面对婆婆的突击检查，如何才能维持好状态，妻子和婆婆在保养方面高度一致，一起使用韩束红胶囊水，不仅有助于婆媳关系和谐融洽，还为肌肤细胞充沛补水，“高机能补水，拍出水光肌”，令产品形象深入人心。

韩束原创中插小广告

全方位明星使用产品，种草韩束红胶囊水产品，在第六期节目中，妻子们外出游玩，丈夫们享受一个人的独处时光时，杨硕使用韩束红胶囊面膜，躺在沙发上惬意享受边美肤边阅读的独处时光。通过明星在节目中对于产品不自觉的使用，吸引用户进行购买和体验。

杨硕躺在沙发上看书

效果：

中国首档#明星婆媳旅行#情商大戏《我最爱的女人们》，芒果TV正短片播放量共计12.3亿，微博节目话题阅读量23.5+亿 讨论量56.5+万，韩束红胶囊水强势冠名 ，为最爱的女人们带来最好的美肌体验