北极，一个陌生又熟悉的地方。

奇幻，绚丽，寒冷，在这个前所未闻、被神秘气氛笼罩的冰雪世界里。埋葬着人类对未知事物的渴求，多少人穷极一生，也不能窥探其一二。

我们带着联想Z6 Pro在北极做了一场极限测试，会有哪些“黑科技”让你眼前一亮，在北极这个温度极低的地方，够用多久？能抗冻吗？各项功能在北极这种苦寒之地能经受住考验吗？用这部手机我们记录了哪些美丽风光？就让我们先通过一个视频一睹为快~

联想手机从成立之初，便致力于以超乎想象的优质产品与服务，以突破想象的科技和创新，成就用户智能生活愉悦体验。但是随着移动互联网的到来，联想手机对运营商渠道过于依赖的弊端开始显现，国内手机早已手机华为荣耀、小米、蓝绿大厂等互联网手机品牌的诞生并迅速崛起。所以扭转消费者的看法及在如今的手机市场中获得关注商联想手机最大的诉求。

针对品牌的诉求，我们以“惊叹世界之巅，联想Z6 Pro北极极限测试之旅”为切入点，通过“惊叹”发起预热话题，吸引目标呀哦那个户围观，将“联想Z6 Pro北极极限测试之旅”作为噱头，发布反常规的测试视频，有趣有用有噱头的优质内容引发多人自主传播，实现传播裂变，极大的增大了产品及品牌的声量，同时打破了固有的印象，对品牌形象有了新的认知。

2019年8月12日 基于传播节奏发布《探险“无主飞地”，寻觅“世界尽头”，你需要这件神装》预热文章在全网头部喜讯网站发布，通过提出话题、在文中埋入多个联想Z6 Pro产品疑问点的方式制造悬疑，引发读者对此次北极之旅及联想Z6 Pro的好奇心，强化用户揭秘心理，内容阅读量达47W+,覆盖量达165W+.

2019年8月15日发布《北欧？巴洛克？生命禁区？一起来揭开北极的神秘面纱》文章，揭开北极之旅的幕布，通过悬疑式标题、解答式内容满足读者的求知心理同时将联想Z6 Pro产品的信息点潜移默化的移植读者心中，内容阅读量达48W+,覆盖量达169W+.

2019年8月16日，以破冰船为主要介绍对象发布《六天七夜，搭乘世界最大核动力破冰船，还原一个真实的北极》，六天七夜、核动力破冰船、北极等字眼强势吸睛强势刷爆感官，嗨出品牌活动新花样，让北极之旅刷爆感官，内容阅读量达47W+,覆盖量达164W+。

2019年8月19日，以登陆北极点为噱头，发布《冰泳？BBQ？撩北极熊？北极点硬核打卡竟然这么玩…》头部文章，全方位、多角度描述极点硬核打卡玩法，突破大众认知，展示联想Z6 Pro产品更多使用场景和极限的可能，内容阅读量达34W+,覆盖量达100W+。

2019年8月23日，以《「北极VLOG」暴爽虐机测试！砸冰埋雪撸直升机，这台旗舰A爆了》为标题发布反常规测试视频及图文，以产品亮点出发，策划反常规视频，有趣有噱头，自带传播力全渠道全网资源加注，极大的提高联想Z6 Pro声量，带来二次传播全方位展示产品场景，展示了产品在极限条件下的更多优异表现，增加联想Z6 Pro曝光的同时，强化产品场景认知内容阅读量达53W+,覆盖量达185W+，视频播放量达122.9W+,覆盖量达430W+.

数据统计为：2019年8月12日至8月23日总覆盖量达1302W+，

1. 视频内容投放腾讯、优酷、爱奇艺等8个平台，文章内容投放极果全平台，一点资讯、今日头条、搜狐新闻等8大平台，全网头部平台全覆盖。

2.项目目前可统计阅读量229W+，视频总播放量达455W+，可统计覆盖量达1302W+。