用“差评”扭转口碑还能带货？匹克态极1.0Plus跑鞋如何玩…

匹克在鞋圈首次创新性用上一代产品的“差评”众创迭代出新的产品，并创新性将“差评”印上包装转化为和消费者互动的一种方式。这种将消费者意见放在首位的态度，不仅帮助匹克态极1.0PLUS创造了销量神话，更树立了一个很懂和消费者沟通的品牌形象，让匹克重回年轻人视野。

1、 背景与任务

“差评”，并不是对产品的贬低，而是在认可态极科技基础上希望改善其他功能的建议，如果新产品能吸收用户意见，用户买单意愿会更强。而匹克态极1.0跑鞋的“差评”已形成了一定的固化印象，如何在有限的传播预算里，既能改善匹克态极产品体验，同时完成销量任务？

2、 核心创意

-产品创意：

针对消费者对态极1.0的“差评”意见一 一升级产品功能，众创出匹克态极1.0Plus跑鞋

-传播创意

将产品的升级以手稿的形式一一展现并将“差评”印到鞋盒上，能够直观感受到产品功能升级的同时更直观地放大来匹克与消费者之间这种真诚的情感互动

3、媒介传播

-在b站、抖音等短视频强带货的社交平台上，让之前给态极1.0跑鞋提过“差评”的球鞋博主们重新二次测评，点评产品升级卖点，强力种草带货，在sneaker圈传播种草

-并找到以“纠错”闻名科技圈的微信公众号-差评，深度点评“差评”营销，发酵口碑

-在3C圈和营销圈，大佬上脚点评差评营销，扩圈层传播

4、传播效果

【带货】

-3天销售超过6万双，GMV 3000万

-6月月销10万双+，GMV 5000万

-618启动日登陆天猫鞋类 TOP1

-目前0推广平均每月销售3万双+

【口碑】

收割了数以万计的好评，几乎刷屏了sneaker圈、科技数码圈、营销圈，让匹克以一个更坦诚、懂创新的品牌形象，重回了大众视野