雪佛兰创界×知乎：哪个问答曾影响过你的人生？

雪佛兰创界拟于2019年9月上市的时候，已然踏入了汽车行业你追我赶的逆流之中。

前有各大品牌豪车，后有众多经济型选择，如何在转瞬即逝的30秒内吸引住受众的眼光，并在信息洪流退去后留下印痕，成为了雪佛兰创界和创意合作伙伴麦肯遇到的第一个难题。

创界的目标是吸引28岁上下、小有生活经历，坚持自我的年轻人。

他们：

主动而不盲从，拒绝循规蹈矩；青涩逐渐褪去，探索责任与抱负、理想与生活的平衡点。

那么我们该如何用一台车说出他们的心声，并与他们形成共鸣？

创界和主创团队的共识是：一味输出内容早已过时，所以他们选择邀请年轻人共同创作。通过借助国内最大问答类平台，发起知乎八周年年度提问：“哪个问答曾影响过你的人生？”

问题上线后，收获了超过480知友的优质回答，累计浏览量220万以上，并登上知乎热榜第五位。

接着，雪佛兰创界就选择了其中的七个高赞问答拍成了人生短片。

1、怎样才算见过大世面

2、年轻人最怕的是什么

答：怕和别人活的太像。 ——知乎网友@苏三

3、如何保持爱情的新鲜感

4、怎样才能成为勇敢的人

我知道，别人害怕的理由，正是我出发的原由。

5、怎样算是一个自信的人

答：能够给自己带来足够的安全感。 ——知乎网友@西西歪喜喜why

6、哪些定律让你认为有指导意义

7、如何走出人生低谷

认可源自共鸣，共鸣源自相似的情感激荡。谁不曾在人生低谷中徘徊，在前途暗淡的时候静待一丝希望和转机？

这七条短片利用知乎平台本身的特质，用“创造你的答案”的核心概念，成功引起目标受众的共鸣，选择的每一个答案又精准对应了创界车型的一款性能特点，形成了理念到产品的闭环。

希望你喜欢这个答案。