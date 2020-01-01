公益项目《粉红熊猫》：你的爱，是看得见的粉红色

原标题：你知道有些大熊猫，小时候是粉红色的吗？

一、没有想过的事，才值得做一做

又是一年的金秋10月，熟悉 PB 的朋友们都知道：2018年我们发布了 TRAINING DAY 系列潮包，2019年我们推出了 FLY TO__ 系列创意餐具。2020年，这次你们做了什么“没有想过的事”呢？





二、PB× 博物艺术家孟令×原创音乐人刘奕忻

公益项目《粉红熊猫》2020年10月11日正式启动

现在你一定很好奇，为什么叫《粉红熊猫》吧？

《粉红熊猫》的灵感源自大熊猫神奇而复杂的抚幼方式：在熊猫宝宝诞生之后，熊猫妈妈一天大部分时间都在不停地舔舐宝宝的周身。熊猫妈妈唾液中含有一种铁合蛋白，有助于宝宝的口腔、呼吸道和肠道免于感染，为它们的健康成长提供了最好免疫力。铁合蛋白会在空气中会氧化变红，日积月累你就会发现熊猫宝宝的洁白毛发变成粉红色！妈妈舔越多、宝宝的毛越粉，意味着妈妈的爱越多。

三、妈妈的爱，是看得见的粉红色

我们被熊猫妈妈独特的舐犊情深所感动，更是想到世界上还有许多如熊猫宝宝一样需要被关爱的人们。如果我们成不了拯救世界的超级英雄，是否可以像熊猫妈妈那样，通过一天天、一点点地给予需要帮助的人们爱和关怀，让结果不一样呢？答案是肯定的。我们相信当小小的力量汇聚在一起将变成巨大的能量，在改变他人的同时，悄然间也会改变你自己。

四、PB×原创音乐人刘奕忻《粉红熊猫》暖心唱响





我们希望通过本次公益活动，让所有需要帮助的人们相信如《粉红熊猫》这首歌里所唱的：“小小的自己/值得有人为你张开翅膀/把银河全披上/飞向你载着你”。也许我们并不能借此改变世界，但希望拥有这个小小的瓷皿、听到这首歌的你会因此相信：你付出的一点点爱、做的一点点好事，一定会温暖照亮他人的一生，带给他人“看得见的星星/看得见的飞行”。





五、PB×博物艺术家孟令《粉红熊猫》爱心义卖

特献10款《粉红熊猫》瓷皿爱心义卖，每一个都由孟令本人亲手绘画、烧制。非工厂批量生产，首版即绝版，款款不同，个个唯一，绝对是件集收藏与实用为一体的艺术品，送礼收藏总相宜。

全球首批仅有120个限量义卖，爱心价199元/个，本次义卖的全部善款将100%捐赠腾讯公益【春蕾陪伴计划一对一】：1800元/年，1对1结对资助一个品学兼优的贫困女生，完成一年高中学习。我们的目标是和大家一努力达成资助20位女生，因此无论本次义卖善款是否全部筹齐，PB 都将再捐善金补足以达目标。

立即扫码前往 PB 官方微店爱心义卖专区

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）



由于首批《粉红熊猫》瓷皿义卖的数量有限，为了让更多人有机会参与到本次活动，我们决定采取如下方式：每个ID限购2个《粉红熊猫》瓷皿，即日起至10月31日售完即止。活动结束后我们将公布爱心善款总额，第一时间捐赠【春蕾陪伴计划一对一】，感谢你的喜爱，感谢你的爱心。





六、PB×腾讯99公益日



事实上，今天并非 《粉红熊猫》瓷皿和歌曲的首次亮相。今年的腾讯99公益日我们很荣幸受邀，携 PB 历年来的各种原创产品，参加了腾讯的小红花市集爱心义卖活动。



以上数据源自腾讯志愿者协会

PB×腾讯99公益日，一块做好事，一块献爱心，令我们骄傲的是，在全国小红花市集当日所募集的近100万善款中，亦有我们近8,000元的小小努力！

PB×腾讯99公益日活动现场以及《粉红熊猫》歌曲录音全纪录视频

有意义的事， 值得一做再做！





演唱：刘奕忻 / PLAY MUSIC

作词：刘奕忻 / Yanping

作曲：刘奕忻

粉红熊猫原画：孟 令

创意&出品：PB 创意

编曲：任 斌

吉他：杨 春

混音：徐 晓

和声：李 吟 / 黄骁骁 / 曹婷婷 / 阮 元

制作人：徐 晓 / 刘奕忻

制作：PLAY MUSIC / 巨阵好大

录音棚：巨阵好大

和声录音棚：B.W Studio

发行公司：StreetVoice

项目管理：Victor Ma

视觉创意：金朝拓 / 李 吟 / 徐 琛 / 周 庆

后期导演：盧润科