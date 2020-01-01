京东的每个梦里，都有一个家

在小年夜，京东精心打造的一部 “奔跑吧，追梦人”一经发布，瞬间刷屏，获得了包括人民网、封面新闻、燕赵都市报、齐鲁晚报等几十家媒体相继点赞。更是感动了无数网友：在春节这个中国最隆重的传统节日里，与家人团圆是最幸福的事情，有了家的温暖慰藉，新的一年追梦人将重新整装出发，继续奔跑追梦，勇往直前！

向每一位努力奔跑的追梦人致敬

此次京东与 180 合作打造这部“新春微电影”通过三支故事线的巧妙铺述，围绕女排运动员、创业青年、草根主播三位主角的追梦故事展开，记录了他们在追梦路上的所有希望与困难，坚韧与成长。

每一帧每一秒，都在将现实中一二线城市的中国年轻人生活现状，抽丝剥茧般展现给观众。

尤其是面对当下直播等新兴行业的快速崛起，前几年火热的“创业潮”也出现遇冷态势，面对经济形势并不理想的2019，有太多美丽的泡沫和更多不为人知的心酸不易。

而作为最热血和最敢拼的女排姑娘，180也找到了她们根植于现实的缩影版本——大学女排队。在这个如梦初生的年纪里，有太多的未知和希望等待变成星光，但前路艰难漫长，所有的苦痛只有自己去尝。





三段故事，三种人生，却传递出同样一种声音，只有家，才让过年有了温度，而父母永远是那个承载着你关于过年的全部情感的支点，只有父母和一个家，是你毕生奔跑奋斗的终点。

“奔跑吧，追梦人”将目光放在万千追梦人身上，希望通过影片以点带面地展现普遍痛点并引发共鸣，传递出过年不仅是回家，更是情感汇聚的温暖能量。“家给你出发的力量”挖掘了追梦人心中最真实柔软的那一面，如果没有家人的相伴、守望和支持，如何踏上努力奔跑的征程？

京东的暖心在这则视频中显露无疑，也引来了众多网友的留言互动：“想家了，是时候回去了”、“看的我想哭”……对于那些追梦人来说，家给你出发的力量。而京东则更希望所有人过年回家时，可以在你最熟悉的「家」里感受到希望和温度，并带着这份滋养于爱的理想，奔向2020！





春节正是阖家欢乐，全家团聚的时刻。努力奔跑了一年的追梦人，先停下来好好休息吧，回首看看自己最爱的家人，和他们一起共度佳节，因为他们，逐梦路上你并不是孤身一人，新的一年，带着家人的希冀继续勇敢前行吧！

追梦路上，唯有爱与勇气不可辜负

京东也在追梦，感谢每一位京东人的努力奔跑，更感谢站在每一位京东人背后默默给予支持的家人，因为有你们，京东人将无数的梦想汇聚到一起最终铸就了今日精彩的京东。

在前行的道路上，唯有爱与勇气不可辜负。

如今，京东年货节也正在火热进行中，开启“超级百亿补贴”回馈每一位追梦人，让每一位追梦人在春节都能买好物、过好年。

在这个春节好好陪伴家人，一起团圆，好好汲取家所给予的力量，然后重新整装出发，向着未来继续努力奔跑！