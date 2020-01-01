天猫家装节，你可以喜新又恋旧！

因为房价很贵，

更显得房子重要；

因为暂时无法走向诗和远方，

所以更加用心地经营日常；

因为越来越懂得爱自己，

所以居住空间也要更合心意；

因为想和家人更好地相处，

所以无比珍惜这个属于我们的家……

数据显示，90后逐渐步入适婚年龄，对住房需求增加，成为装修消费主力军。互联网环境下成长起来的90后，更乐于接受线上购买大件家装的方式，也更愿意为品质和设计买单，对价格和设计的关注度远超其他年龄段消费人群。

金三银四装修季，新意互动切合90后受众的需求特征，以#你可以喜新又恋旧#为传播主题，以“买得起的好设计”为核心传达点，通过24期免息、各种大牌5折抢等价格敏感性金融手段，助力天猫家装节发力90后。

#你可以喜新又恋旧#系列海报，挑起购物欲望





我和我的卧室感情再好

也难逃七年之痒

如果浴室一成不变

年轻人的灵感将会枯竭

在旧规则里寻找新突破

在新厨房里做出老味道

客厅是家的门面担当

尽情展示最新家当

大人们总在重新做选择

小孩子只管天天都快活

先把家装扮成NASA模样

再让你的家居心电感应









没关系，你可以当个白日梦想家！





关于“家”，每个人都有着自己的独特理解。此次天猫家装节传播，项目团队选择了设计、音乐、旅行、舞蹈、萌宠、美食、美妆、vlog博主等不同类型的达人，结合“Geek生活家、儿童游乐园、玩咖理想家、安心避风港、颜控精致家、租房不将就”6大家装潮流趋势拉开天猫家装节序幕，通过不同类型的博主辐射更多的粉丝圈层，最大程度进行用户心智培养及活动扩散。

天猫家装节-白日梦想家混剪视频

动感节奏bbox，引爆潮流氛围





淡黄的长裙，蓬松的头发……《青春有你2》里的这句梗最近成了洗脑神句。借势《青春有你2》带起的rap关注高潮，天猫家装节邀请bbox视频创作者达尼以不同家具的英文发音为基础，与家装节主推货品结合，进行了魔性的bbox视频创作，并在天猫抖音官方发起挑战，邀请更多的bbox达人参与活动，通过洗脑又上头的方式，帮年轻人种草#天猫家装节#上各种大小家居好物。

从告诉消费者#你可以喜新又恋旧#、到鼓励他们做一个“白日梦想家”、再到搞笑有趣的“万物皆可bbox”，好玩儿又有趣的天猫，总是在向消费者传达其尊重个性，尊重生活的品牌理念。也许，这就是天猫总能让消费者心甘情愿剁手的“营销哲学”吧！