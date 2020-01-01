“水晶女孩的荣耀之路” ——荣耀20携手腾讯视频打造明日之子…

面临的挑战

1.荣耀作为华为旗下面向年轻人的独立品牌，定位是打造年轻科技潮品手机。2019年，荣耀步入第六年，在品牌不断前进的路上，迫切需要在年轻人中建立鲜明品牌个性，形成独立的荣耀品牌认知。

2.荣耀品牌处于迅速发展阶段，提示品牌知名度高，但无提示品牌知名度仍有待提升。

3.主要竞品在媒介以及内容营销上投入大量资金，给荣耀品牌带来极大的竞争压力。

4.荣耀品牌亟需找准年轻人喜欢的场景，利用创新合作形式，让品牌“锐科技·潮时尚”的品牌形象植根于年轻人的脑海中，在年轻人群中提升品牌知名度及好感度，获得更多年轻消费者的喜爱，实现品牌无提示品牌知名度提升，最终促成销量增长。

我们的洞察

1.当代年轻群体，特点突出，却又丰富多元。他们兴趣丰富，标签无数；有个性，喜欢不寻常，乐于为才华和有趣点赞。好玩、酷炫、高颜值，才能与年轻人建立沟通，打动年轻人的内心。

2. 目前，年轻人群平均每天使用手机看视频超过1.5小时，尤其是当期热门电视剧以及综艺节目，充分吸引了他们的注意力。在综艺节目中，真人PK秀、音乐竞演类节目则最受欢迎。

3. 荣耀20系列是一款潮流手机，具备夜景拍摄、长焦拍摄等超强摄影能力，搭载数款潮美配色。完美覆盖年轻人最喜欢、最看重的手机功能点。

激发创意

借势网综排名首位的——腾讯视频《明日之子水晶时代》，以科技潮品伙伴的品牌合作身份，聚焦年轻人的热爱，焕新品牌活力，打造年轻人心目中No.1的手机品牌。

紧紧围绕“潮”来展开推广

1. 荣耀20新品上市期间，深耕节目，绑定优质选手、定制优质植入、结合潮点热点制造话题 ：节目内容合作上，从点到面，利用产品摆放、logo曝光，创意中插、花字、跑马灯和品牌时刻等手段，进行全方位品牌曝光。





2. 延续“潮”力，从借势到构建全面升级，实现IP营销单一核心的全域共振。

“潮”时尚：联合高端时尚杂志《时尚芭莎》，利用人气选手，搭配时尚梦幻的冰岛幻境新色系手机，演绎高端大片。

“潮”基因：提取IP中的热爱基因，创作出《热爱的一万种可能》微电影，打造热点社会话题，引发更大的关注，强势出圈。

“潮”跨界：联合Moschino潮牌，定制限定品牌机。

3. 收割带货：创新性地与《明日之子3》冠名商一叶子进行“荣耀鲜锋，一叶无敌”的跨界合作，在电商品牌打造荣耀x一叶子联合卖场，融合消费场景，明妹爆款，实力带货收割。

获得成就

该项目最终观看人次超过33.8亿，为品牌带来了892%的投入产出。

并最终助力荣耀20系列Q2-Q3生意份额提升，获得线上第一、国内第四的好成绩。

无提示知名度快速上升7个百分点；产品认知度上升22%。