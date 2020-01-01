贝壳头50周年，阿迪达斯全明星阵容致敬经典

不久之前，美国演员、导演乔纳·希尔（Jonah Hill）在个人ins官宣了和Adidas Originals的合作关系，双方将会在后续推出正式联名款系列。

不过联名款先来的，是由乔纳·希尔导演的阿迪达斯三叶草最新广告片。为了纪念品牌经典Superstar贝壳头运动鞋50周年，阿迪达斯特别制作了这支全明星阵容的短片“ Change Is a Team Sport”。

广告片的创意来自乔纳·希尔2018年导演的电影《 Mid90s》（90年代中期），同样讲述了一个爱玩滑板的小男孩不断认识新朋友的故事。

诞生在1969年NBA冠军赛之后，贝壳头运动鞋就风靡全世界，直到今天，仍然深受不同国家、各行各业人们的喜爱。因为有着广泛的粉丝群体，阿迪达斯决定在一分钟的时间内用才华横溢的方式展现出贝壳头经久不衰的流行程度。片中随着小男孩的奔跑一路上遇到了很多明星朋友，比如王嘉尔、Blackpink以及滑冰运动员Jenn Soto、音乐家Pharrell Williams等等。

阿迪达斯希望贝壳头能够成为三叶草最经典、最具代表性的运动鞋之一，同时也希望更多像乔纳·希尔一样的人可以加入进来，共同创造更多经典。