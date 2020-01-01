百度工程师为流浪猫建全球首个智能猫窝

项目背景

百度大脑是百度AI多年技术积累和业务实践的集大成者。百度大脑，作为业界最全面和领先的AI 开放能力集合，已向广大开发者开放了170+AI能力，致力让每个人都能平等地获得AI技术能力。

百度大脑希望通过此次营销活动，展示百度AI技术的领先性、技术信仰与应用价值，同时希望其倡导的科技人文关怀、AI平等赋能理念由点到面扩散，在大众层面提升对百度AI技术及其价值的认知与认可，同时倒推至开发者及B端客户，提升对他们影响。

营销挑战

相比无人驾驶车、智能音响等这些可见的AI产品，百度大脑的AI技术能力与产品多见于企业产品底层或技术开发侧，其产品主要面向开发者、企业、集成商等专业人员，但对于普罗大众来说，这样的AI技术，不仅原理难理解，就算应用在他的生活中也难以感知到，所以如何能让AI实现破圈层传播，是巨大挑战。

营销洞察：社会文化趋势及社会问题

北上广地区，养猫、吸猫已经成为年轻人的一种生活方式，甚至还有很多人云养猫。而程序员也是养猫大军之一。

虽然人们都爱猫，但对流浪猫的态度不太一样。因为流浪猫可能携带传染病、污染社区环境，所以它们容易成为被驱逐、被追赶、被毒杀的对象。与此同时，每年冬天，因为挨饿受冻，整个中国将近有40%的流浪猫看不见第二年的春天。

核心创意

1.猫窝事件策划

利用百度动物识别技术、深度学习平台训练的未绝育猫识别、病猫识别模型，集成智能恒温、新风等IOT硬件，助力解决流浪猫救助难题。

2 十万顿流浪猫大餐

联合百度公益、北京领养日，基于“保护流浪猫”这一社会话题，设计流浪猫保护注意力众筹活动#十万顿流浪猫大餐#，创造病毒传播及自传播效应。触发千万人吸猫盛况，实现流浪猫破圈传播。

3 播种外媒

通过百度官方多渠道发布，通过AI for Good创意事件触发外媒传播，同时通过外媒回传影响国内媒体，吸引国内外媒体为中国/百度Ai技术点赞。

传播效果

1.依托AI技术应对社会挑战，打造“全球首个AI智能猫窝”，引发人民日报、新华社、中新社、经济观察报、中国日报、机器之心等100+核心媒体、微信KOL主动采访、报道传播；人民日报海外版、Global Times、DailyMail等120+国外核心媒体的跨6种语言报道，点赞百度/中国AI技术

2.引发社交平台自传播，事件视频播放量1500万+，#十万顿流浪猫大餐#话题阅读量1.7亿+，来自全国24个城市的70个公益团体，超过1000万人次转发视频支持智能猫窝并参与活动，带动百度大脑微博指数直线拉升至年度峰值。

3.赢得内外部好评，超过9成有效用户给予百度的AI技术能力、工程师、猫窝正向评论，提升百度大脑、百度公益及百度母品牌在B端、C端及公益圈子的影响力和美誉度。

4.工程师Demo促成商业化反哺公益，猫窝事件曝光后，收到大量来自品牌、公益组织、用户、百度内部问询猫窝购买渠道、社区落地申请、众筹猫窝普及等。