杭州地铁1号线里的这些面孔，讲述了这次疫情里最触动人心的瞬间

今年77岁的陈亩毛，是德清县新安镇新桥村的一名村医。从27岁开始，他就为本村的村民提供医疗服务。

这种职业，在古代被称为“赤脚医生”，工作辛苦、赚钱不多、也不受知名郎中大夫们的待见。 但对于村民们来说，陈亩毛这个名字，却和油盐酱醋一样不可或缺。头疼脑热、跌打损伤、肠胃不适，都要去“亩毛师傅”那里看看才放心。 2003年非典，陈亩毛60岁，到了退休年龄的他，为了保护村民们的健康，硬着头皮留下来；2009年，陈亩毛66岁，想要退休的他，因为对全村人的身体情况了如指掌，被留在了村卫生室；今年年初，是陈亩毛第三次准备退休，但突如其来的疫情，又让他第三次留在了岗位上。 陈亩毛说：“村里、群众有需要，我肯定得出把力。退休的事，疫情防控工作结束后再说。而且越是这个时候，越是需要我们党员挺身而出。”

事实上，陈亩毛只是全国投入抗疫战役数百万人中的小小一员——无数小人物的信念，才是大国面对大疫的底气。

万能青年旅店有一句歌词很深刻，他们唱到：“是谁来自山川湖海，却囿于昼夜、厨房与爱”。对大多数人来说，生活只是日复一日演绎着熟悉的剧本，听起来残酷，但当那些梦想被岁月打碎，变成了家里孩子的哭喊、拥挤公交里沉闷的空气、办公室彻夜里的灯火时，当一个生来自由的少年，无法逃避地被日夜不停的劳作、口腹之欲和情欲困在原地，所有的锐气和桀骜不驯都在与世界的妥协中消失殆尽时，浪子洗手做羹汤似乎就变得理所应当。 幸好，常常有一些东西，依然能唤醒你心灵深处的声音。

是大灾面前万众同心的报道；是“山川异域，风月同天”诗句；是驰援武汉的护士和丈夫让人潸然泪下的拥抱；也是李兰娟院士、钟南山院士们老而弥坚的背影。

是的，无论他们平凡或不平凡，他们都是值得我们致敬的面孔。

就在今天，杭州地铁1号线凤起路和龙翔桥的炫动巨幕，上线了20位疫情中值得我们铭记的人物。他们有新婚不久的护士、有年逾古稀的村医、有驰援疫区的快递、有不下火线的干警……

他们的面孔，引来了千万杭州市民的关注，也赢来了吉利帝豪家族、养生堂药业、毛戈平化妆品、卢正浩、下沙奥特莱斯、珈禾整形、新希望双峰乳业、浙江云上草原、艺星整形、赞成旭辉·时代悦章等众多商家的共同致敬。

是的，他们是浙江的骄傲、中国的骄傲，更是我们每个人直面内心的骄傲。

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