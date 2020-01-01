小米10周年这支视频，内容引起极度舒适！

面对着快节奏的生活和高压的工作，整日被城市的喧嚣裹挟着前进，我们有时候也需要静下来聆听生活。

近日，小米在成立10周年之际，小米有品发布了一支广告片「日常美好听得见」，以声音为线索，按时间顺序串联起平常一天的生活场景，将日常好物进行串联。

先戴上耳机，仔细聆听：

一、《日常美好，听得见》创意视频，用声音传递品质生活

不管是闹钟响起的滴答声、还是煎蛋的滋滋声，亦或搅拌咖啡时勺子抨击杯子的清脆声，都能从这支短片真真切切地感受到。

从早晨起床闹钟响起、吃早餐、浇花、喂猫、开始工作、品尝咖啡、再到跑步、吃零食、吹头发，一天的精致生活通过视觉和声音的形式传达了出来。

这些看似日常的声音，因为解压，能引起极度舒适。

小米这则十周年广告，运用了感官营销的方式，在广告界又叫ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)，“自发性知觉经络反应”也有人称为“颅内高潮”。

即通过对视觉、听觉、触觉、嗅觉或者感知上的刺激，从而使人在颅内、头皮、背部或身体其他范围内产生独特的、愉悦的、舒适的刺激感。

比如咬薯片的“卡次卡次”声，切开蛋糕那种顺滑感，都会让你放松并产生舒适感。

此前在2019戛纳广告节上，可口可乐的这组平面作品就运用到了 ASMR 。通过一系列开屏动作让你感受气泡的声音。

ASMR不仅可以为受众提供身临其境的沉浸式体验，还能利用对受众的感官作用，刺激他们的购买欲。近些年，ASMR 被越来越多的广告主青睐。

在小米这支短片中，同样的通过这种艺术化的表现方式，用沉浸式全景声展现触手可及的美好生活小确幸，带给用户想象，传递出小米有品为人们创造便捷、精致生活的理念。

在广告片的最后，播放了毛不易的一首歌《平凡的一天》

歌词文案：

这是最完美的一天啊 你也想要吗

生活可以不那么复杂

就这样虚度着年华 没牵挂

用音乐的形式呈现，很好地概括了这支广告片的主旨，“生活可以不那么复杂”，上升到了生活理念，使得短片得到升华。

这首歌正贴合了小米有品的品牌理念，倡导一种品质生活。

除了从声音上凸显精致生活外，在视觉上也极具美感，广告片采用了极简配色，清新活力的背景，每一个精选好物场景的布置，十分有生活气息。

这支广告片不管是从内容还是视觉方面，都贴合了小米有品#新生活宣言#的主张，展现小米有品带给用户生活的全新改变。

二、爆品好物组成字母表，激发大众创造热情

为了推荐爆款好物，小米有品还发布了一组海报，将精选好物组成26个字母，制作为新生活字母表，好物的形状和字母完美对应。

不光画面有意思，海报的文案也十分有趣。

比如眼镜的文案：黑夜给了我变色眼睛，我却用它寻找光明；

针灸盒的文案：“小问题，也值得深灸”

巧用经典句式和谐音梗凸显产品的功能。

在微博端，小米有品发起拼字游戏活动，鼓励用户用字母拼出新生活宣言，赢取相关产品。

借助趣味拼字游戏，一方面可以激发受众的参与热情，另一方面也能为用户送去福利，增强粉丝粘性。

此外小米有品还推出一支趣味H5，让用户通过点击任意单词测试2020年的新生活运势，而新生活关键词生成的海报文案也十分俏皮。

多点真诚，少点套路，

除非你的套路，能逗我开心。

春天很美，不是因为花会开，

而是因为你会笑。

外表再简约

也藏不住你金光闪闪的魅力。

随机又有趣的游戏，加上俏皮文案，激发了用户参与热情。

小米有品用创意活动的形式，极大地提高了产品的曝光，帮助完成社交平台向站内的流量转化。

三、沙雕鬼畜视频趣味埋梗，巧妙植入产品矩阵

近年来沙雕视频广告因其鬼畜的洗脑功力受到品牌主的青睐，比如前段时间大火的钉钉，还有网易有道词典笔、腾讯21周年复古沙雕广告等等。

这次，小米有品同样采用了鬼畜的视频进行传播。

在B站，UP主根据26字母制作【超洗脑鬼畜全明星26字母歌】，魔性又洗脑。

沙雕视频融入了“蛋黄的长裙”、“giao哥”、“奥利给”等热点，引发网友哈哈大笑。

借助年轻人喜欢的鬼畜形式，在沙雕视频中植入小米有品爆品信息，让人在轻松愉快的氛围中潜移默化中植入心智，加深对产品和小米有品的印象。



扫描二维码或点击链接查看视频：http://t.cn/A6wcIwig

可以看出，小米有品此次十周年的米粉节营销动作，不管是测试H5还是鬼畜视频、始终深耕用户，贴合年轻人的喜好去做传播。同时又紧紧围绕小米有品#新生活宣言#的生活主张，传递小米有品“品质生活”的品牌形象，建立品牌与用户的情感连接。

此外还运用社会化的传播方式打通平台、用户和品牌之间的关系，实现圈层渗透，为各大品牌赋能。

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