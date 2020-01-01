这些汽车广告从来没让人失望过！

现代广告之父克劳德·C·霍普金斯说：“没有操刀过汽车文案的广告人不是好文案。”由此可见，汽车广告在广告界举足轻重的地位。



汽车作为我们日常出行的一个交通工具，舒适安全是我们首要考虑的。而随着时代的快速更替和社会的不断变革，舒适安全已经不是唯一的要求。 消费者们开始注重自己与家人的精神享受，这也直接导致各大汽车品牌的大佬们纷纷打起了感情牌。 最值得一提的就是RCLUB，这家来自多伦多的豪车汽车共享服务公司,用法拉利拍摄了一支时长2分19秒的广告。

驾驶的乐趣应该被分享



父亲回到家中，发现儿子还沉浸在失去母亲的痛苦之中，于是父亲驱车将他带到了一个广场，一辆红色的法拉利停在广场中央。

儿子操控着手中的遥控手柄，红色法拉利跟着他的操控转动，瞬间儿子的脸上露出了笑容。

影片最后，父亲回头，法拉利里的车手微笑着向父亲挥手致意。

原来这辆车是由真人驾驶的,而父亲租这辆车就是想让儿子知道：虽然以后妈妈不在身边了，但爸爸会一直陪着你，我想让你开心起来。

RCLUB的这支温情广告打动了很多消费者，也向观看者传达了“驾驶的乐趣应该被分享”的品牌理念。

品牌立口碑，温情入人心。类似于像RCLUB公司这样的广告创意，下面这两个品牌的微电影系列广告，也走进不少消费者的内心，每分每秒都在拨动观看者的心弦。

雷克萨斯

《说不出的故事》

献给100万个平常风景中的家庭：

生活就是这样，真实静美



在日复一日的似水流年中

你会看到，一朵朵闪亮的浪花

这一次，雷克萨斯请到王景春和陈数两位品牌挚友，为雷克萨斯ES系列拍摄宣传广告。从演员人选可以看出，雷克萨斯还是一直遵循坚持品质，追求完美的品牌理念。

虽然知道这是一则汽车广告，但看到“说不出的故事”这几个字时，出于人的好奇心理，也还是会忍不住点开看看。

影片中以手写王小波的一句话开头，为后面王景春和陈数的相遇埋下伏笔，也为整个影片奠定了感情基调。

似水流年是一个人所有的一切

只有这个东西，才真正归你所有

夫妻两人看似平静和睦的相处模式下，实则婚姻已经岌岌可危。在公司会议上，陈数被同事告知自己丈夫新书火了的时候，内心对丈夫王景春失望到极点。

陈数约王景春在初识的酒吧相见，并指责他新书发布这么重要的事为什么没有和她说，说完便自己喝起酒来。

突然画风一转，丈夫的一句“好喝吗”将两人带回到多年前相识的场景，熟悉的对白，熟悉的语调令两人不禁相视一笑。

随后王景春拿出自己的新书给妻子看，书的扉页上写着：献给我的妻子。

献给我的妻子：

我已经习惯每天早上你从身边起来

不再像是第一次遇见时那么特别

因为彼此了解如此透彻，无需多言

在我眼里，你是空气

相处或许平淡，但我离不开你

雷克萨斯的这则广告令不少观看者潸然泪下，走心的文案和独特的广告创意，让消费者感受到了品牌的用心。

另外，雷克萨斯这次以“立于百万 臻于至善”作为出发点，也正好呼应了雷克萨斯拍摄此短片的初衷：感谢100万用户的陪伴与支持。

奔驰

《当你见到我》

当你见到我

你会认出我

这是奔驰以智能语音系统MBUX的视角，拍摄的一部关于“懂得”的微电影系列广告。

初次见面，这对情侣彼此之间无话不谈，互相嫌弃却又深深爱着对方。

但随着时间推移，生活中太多的细节，以及双方的缺点逐渐暴露出来，女生觉得我不说你也应该懂我，男生觉得你不说是因为你不在乎。

日复一日，矛盾越积越深，终于在某一天，女生崩溃大哭着抱怨道：是我不懂事，还是你不懂我？

不过庆幸最后在MBUX的帮助下，两个人在男生的歌声中和好如初。

其实现实生活中的情侣大多如此，偶尔也会有“我们处处都不一样，我们为什么会在一起？”的疑问，但要相信只要两个人保持良好的沟通，相爱的人就不会走散。

广告大师大卫·奥格威曾提出3B原则，表示广告中只要出现beauty–美女、beast–动物、baby–婴儿，就会很容易赢得消费者的注意和喜欢。

而该影片摒弃了3B原则中的Beauty–美人，选择了许安植和徐钧浩两位极具表现力的实力派演员，这一点拉近了观看者与品牌的距离，同时也增强了品牌的亲和力。

看完这三则关于汽车的广告，就算你是一个极其理性的人，也多多少少会被影片中讲述的故事感动到。

因为这些故事实在是太接近我们的生活了，以至于在观看影片时，我们似乎会忘记它其实是一则汽车广告。

那么品牌与故事该如何共存？我想这也是很多品牌最担心的一个问题，在设想一个广告创意时，既想展示品牌，又想把故事讲好。

要知道鱼与熊掌不可兼得，但不排除优秀的品牌总能想到办法，将品牌与故事完美结合。温情牌的成功案例，以上三个品牌当之无愧了。

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