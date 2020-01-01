澳大利亚保险公司用创意激励微企：重拾信心继续出发！

2018年，澳大利亚将近有4000家小型企业注销登记。针对这一情况，CGU保险公司联合埃森哲互动公司旗下的The Monkeys发起了一项活动——”ABN Rescue”，旨在重新激发小型企业主的野心。

该活动以一支广告片预热，并在AFL（澳洲足球职业联赛）总决赛期间进行投放。

广告片中，随着夜幕降临，森林深处、废弃停车场里，都出现了一个神秘甜甜圈，各地的狗狗们纷纷朝着这个甜甜圈奔去，它们越过甜甜圈，进入到了另一个世界。在那里，树上挂满了甜甜圈，任由狗狗品尝，俨然是一个狗狗乐园。

实际上，这支广告片是为小型企业Domuts制作的，这是一家专门为狗狗制作甜甜圈的公司。6个月前，该公司的经营状况一直在恶化，直到CGU保险公司出现，并给予一定的帮助，该公司才重新正常运营。CGU保险公司想通过Domuts的例子来激励一些情况糟糕的小型企业，让他们重拾信心。

除广告片外，CGU保险公司还以投屏的形式投放了户外广告——”AMBITION WANTED”，通过将空置的店面投影成未来会成为的样子来激励大家、唤起野心：看到的是机会还是废墟，都由你决定。

这一活动鼓舞了大批当地人，让他们对经济萎靡地带又重燃了希望。