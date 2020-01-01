OUTPUT打造玛莎拉蒂首款混合动力车型新Ghibli Fe…

一直以来，OUTPUT致力于孵化全球头部CGI艺术家，用前沿的科技、创新的理念与风格化的视觉，与艺术家共同创作符合品牌特质与诉求的商业方案，为品牌方提供从创意提案、数字艺术內容创作、市场策略规划、到项目落地执行的全线优质服务。

这一次，OUTPUT携独家签约艺术家 Timo Helgert 为玛莎拉蒂首款混合动力车型——新Ghibli Fenice限量版创作了以“科技+艺术”为概念的“混合CGI艺术广告作品”，用数字艺术为玛莎拉蒂打造崭新的品牌语境。

融合玛莎拉蒂新Ghibli Fenice 限量版关于“集聚先锋设计与创新科技“的诉求，OUTPUT提出大胆跨界，打破常规，创造科技与艺术灵感碰撞的提案，联合完美契合品牌需求的数字艺术家Timo Helgert，融入Hybrid、雷霆、科技等概念，透过最前卫的CGI技术共同创作出身临其境般的声光电影感广告，对玛莎拉蒂的品牌现代性和技术创新进行了再度强调，助力玛莎拉蒂完成一次从“百年优雅品牌”到“锋芒科技玩家”的蜕变。

作为全球头部数字艺术內容孵化平台，OUTPUT提供丰富多元的数字艺术及设计内容库，满足不同产业特性，携手签约艺术家共同为品牌和机构打造全新数字体验，搭建科技时代的艺术桥梁。将数字艺术化，科技人性化，让艺术赋予科技温度，让科技为艺术注入生命, 这是OUTPUT助力品牌科技赋能和强化品牌艺术能量的核心优势，也是OUTPUT在当下致力达成的科技文化愿景。