旺旺泡面番《真经不起挑豆》，反转剧情“逗”感来袭

近日，旺仔俱乐部上线了一部看起来有点“豆”、听起来很酥胡、感觉上超级赞，或许是下半年超让人期待的泡面番《真经不起挑豆》。铅笔画风格、脑洞反转的剧情，你喜欢吗？

第一弹：经不起挑“豆”的爷爷

孙子：爷爷吃点儿？

爷爷：这小孩子吃的东西，我才不吃

结果，爷爷却乘孙子不备，以迅雷不及掩耳之势，将“挑豆”塞进嘴里。本以为，哼着小曲能够掩盖“心虚”，谁料一声嘎嘣脆如同惊雷，好不尴尬。不过，谁让他是爷爷，孙子又能说些什么呢。

第二弹：经不起挑“豆”的爸爸

爸爸万万没想到，虽然喝止住了儿子玩车窗按钮，却让私藏的零食惨遭暴露。坑爹的熊孩子与爸爸上演“宫心计”，“挑豆”不仅被吃还集体飞走。

内心已是千疮百孔的爸爸，在吃下儿子投喂的“挑豆”后，流下复杂的泪水。

第三弹：经不起挑“豆”的老师

伸手…偷塞…嘴巴紧闭…喉结一缩…一缩，像极了上课偷吃的你。

当然，“伸手必被抓”，课堂上还是得好好听课。不然，冷不防地，老师可能就出现在你的身后、身前、身左…各种想得到以及想不到的地方。

第四弹：经不起挑“豆”的孙子

孙子参与抽奖，幸运抽中“挑豆”，心里好不快乐。其实，这是爷爷在暗中帮助。看到这一幕温馨的画面后，本想直呼，挑逗泪腺爷爷太会了。谁料……

剧情反转，孙子与摘下头套的爷爷撞个正着，诡异的尴尬顿时溢出屏幕。

第五弹：经不起挑“豆”的奶奶

孙子的“挑豆”被吃完，惊呼家里进贼。真·福尔摩斯·奶奶对爷爷和爸爸展开调查。

在爷爷快要“屈打成招”之时，一粒兜不住的“挑豆”还原真相——原来“家贼”是经不起挑“豆”的奶奶。

第六弹：经不起挑“豆”的一家

视频拍摄收工后，家人们坦言自己并不是有多喜欢吃“挑豆”，都是出于剧情需要才表现如此。

结果，孙子表示剩下最后一颗挑豆了，在吃下之际，家长们“原形毕露”，打脸来得太快就像龙卷风。

主题海报

1、经不起挑“豆”的爷爷

2、经不起挑“豆”的爸爸

3、经不起挑“豆”的老师

4、经不起挑“豆”的孙子

5、经不起挑“豆”的奶奶