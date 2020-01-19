饿了么口碑×敦煌博物馆，可能是今年最神仙的外卖！

这是什么神仙XX！—— 万万没想到，一句玩梗式的感慨，竟然成真了！这么“神仙”的营销，还是在传统认知中营销可能非常局限的生活服务平台领域。

今年双11，饿了么突破生活服务行业内容营销的桎梏，与千户商家联合开展“神仙好货来了”主题活动，希望能在双11这一节点为更多消费者带来更多神仙好货，并为此引入DOTA、颐和园、敦煌、饿了么上潮了4种类目，围绕不同消费人群精准营销，也让商户可以根据自己不同的产品定位寻找最契合的IP结合，组成“商家 + 场景IP”，带动货品和营销的升级，也在消费者端得到更多的裂变与好评。

厉害的是，神仙好货不仅有好货，饿了么还真的请到了神仙……

一、飞天下凡，神仙出走

1、抛出悬念：寻仙启事之飞天神仙去哪了？



作为古代丝绸之路的中转站，敦煌是中西文化的碰撞和汇聚地。其中，敦煌莫高窟闻名天下，拥有 735 个洞窟，2415 尊雕塑，珍藏文物不计其数，文化价值极高。

与敦煌莫高窟窟同时出现的飞天壁画，始于十六国，历经千年十朝。492个洞窟中，飞天神仙们“素手把芙蓉，虚步蹑太空。霓裳曳广带，飘浮升天行”。无拘无束，潇洒遨游的飞天，或脚踩彩云，或昂首腾空，或手捧鲜花云中飘游。在壁画世界中自由穿行千年。但是，他们突然在11月集体出走了？

在敦煌莫高窟壁画中，形态各异的飞天描绘出了琳琅的美学“神仙世界”。但近日却有一则特别的“寻仙启事”：有五位飞天神仙出走消失，在人间世界不知去向 —— 他们去哪了？他们为什么去了人间？这些问题迅速攥住了大众的心。

2、揭晓悬念：神仙下凡只为这件事

神仙的踪影还是非常有存在感。神仙们在各地惊现不同踪迹后，先后登上“飞天快报”头条。



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与此同时，神仙下凡的原因也被揭开：原来，吸引他们集体下凡的，正是比壁画中更为精彩的当代人间万物。万能的饿了么口碑，给了众飞天神仙深度体会人间烟火的契机，飞天们则将饿了么的神仙万物送给每一位用户。

3、魔性rap：唱出神仙外卖

五位飞天神仙：大胃仙、鲜仙子、药神、百宝仙、花仙子下凡，在饿了么口碑「餐饮美食」、「生鲜买菜」、「送药上门」、「商超便利」、「鲜花绿植」五大场景中各司其职，神仙外卖天团横空出世，飞天出走之谜揭开答案。

而神仙们显然也对自己的新身份非常满意，甚至还一起共唱了一首rap，魔性歌词吐露他们对花花世界的满意，也对神仙外卖再次点题：不仅神仙送，连神仙都满意的好货，该有多么神仙！

二、飞天再就业，打造神仙外卖

从徐徐展开的饿了么口碑飞天神仙世界里，琳琅满目毫不逊色于壁画，点都德、周黑鸭、乡村基、茶百道、小龙坎等全国知名餐饮品牌，以及步步高超市，高济药房等新零售及医药品牌，真正的万物皆可送。

为了让更多消费者体验到饿了么爱什么来什么的精髓，连众飞天神仙也来到饿了么口碑再就业，在全国各地兢兢业业担任着“打工神”。

01、大胃仙

你喜欢的每一口，他都有

02、鲜仙子

生鲜蔬果，每一天都新鲜





3、花仙子

优选鲜花绿植，人比花娇

4、百宝仙

商超便利，便捷快人一步





5、药神

极速送达，健康有保障

除了“在线营业”，全国线下门店也能见到飞天神仙营业的身影，百万份主题物料入驻全国 37 城的万家门店，将“神仙外卖“渗透覆盖全品类消费场景。饿了么联动餐饮（小龙坎），新零售（步步高超市），药品（高济药房）等全品类业务，在全国多城打造线下沉浸式体验的神仙主题门店，让用户饱口福也饱眼福。

三、囤一次最多省一年，真神仙好货

从敦煌壁画中汲取灵感，饿了么从与互联网热点融合，打造品牌“神仙外卖”节点营销一气呵成。

从发布魔性视频、主题海报、主题H5，到线下城市进行主题事件及主题店承接，“神仙外卖”从一句流行语，成为一个双11期间让大家玩在一起的梗。更重要的是，在玩儿的过程中，让大家get到了这次的“神仙”主题：

随着阿里系双11城市囤券节的开启，饿了么口碑携敦煌众神送上20+品牌的神仙外卖特权， 除了“飞天专送”的极速送达，不止5折的神仙好货上架以外，饿了么打破外卖的即时性需求限制，让外卖也能囤。

遇上神仙好货，有时候不需要真的成仙，而是打开饿了么 —— 还有什么比好货降价不降品质、还可以囤货更神仙的事吗？如果你想，甚至可以囤一次最多省一年！这也太神仙了吧！