美涛联手经典街机游戏PAC-MAN吃豆人引爆“型酷”进阶秘籍

PAC-MAN吃豆人曾被誉为是80 – 90年代最经典的街机游戏之一，是80、90后们童年时代经典回忆杀之一。





2020 PAC-MAN吃豆人迎来40周岁生日，而当年那些痴迷于红白机的孩童如今也少年已成，但想到PAC-MAN吃豆人耳边依然能响起那跳脱又激烈的音符，与不停发出咀嚼声响的豆豆形象，以及它那“我吃，故我在”的态度精髓。





美涛，作为国内美发定型市场的领袖品牌，除了赋予产品良好的表现力，更较早地把品牌年轻化理念纳入发展战略，作为新世代的型潮意见领袖此番携手PAC-MAN吃豆人，便是美涛对年轻用户的潮流心理精准洞察后的一次突围之作。





从美发定型到经典复古街机游戏，且看美涛如何一步步占据“潮流型玩家们”的心智！

#活力出型 通关到爽#对话用户

我们决定从当下年轻人生活状态及态度入手，通过与年轻人的共鸣点，找到恰当的切入口与用户展开沟通。

根据我们本次传播核心受众群来看，我们发现近年来在一线城市中涌现大批斜杠青年，他们一边承受着快节奏生活高压力，一边遵从内心的追求寻找出口；他们抱着“打怪”的心理，通过不断“闯关”来打开新世界，为了不被快节奏的时代所淘汰他们需要不断迎接新挑战，但同时他们也迎来更为丰富、鲜活的自己。





结合PAC-MAN吃豆人的玩趣属性，将“爽”文化发挥至极，美涛决定与消费者来一场共玩共创的互动体验，通过“活力出型，通关到爽”感受一路开挂的痛快，也让更多年轻人借此发现属于自己的型酷装备。





潮酷型男直击痛点，引爆进阶秘籍





邀请代言人韩东君助阵，用第一视角浸入式体验正面赢战PAC-MAN吃豆人，用户通过视频主动参与剧情走向，以定制剧情来触发多重结局，创造探索Plan B的乐趣，并通过B站进行内容投放，新奇体验让一众UP主大呼过瘾。





用户观看视频，选择不同剧情走向开启韩东君的型酷一天，吃豆人作为主角负责不同剧情选项，解锁美涛功效













精准触达，蓄力粉丝能量

借助代言人的力量，多维度蓄力粉丝能量。

一、 揭露韩东君&PAC-MAN吃豆人的幕后故事

独家通关秘籍韩东君幕后花絮大曝光，康康拍摄背后的他是什么样？





二、 丰富物料曝光，助力品牌进一步吸粉





多渠道多维度刷屏社交玩法，收获年轻客群青睐

一、 从“Z时代最聚集”的视频社交平台B站开始引爆

除了与和韩东君一起闯关吃豆人世界，定制视频走向，美涛更通过职场新人通关造型大改造的话题进一步深化品效，UP主纷纷参与到“化腐朽为神奇”话题中，用美涛定型喷雾将素人打造为魅力潮男。





二、“超多型男聚集” 泛娱乐视频平台抖音接力B站，加持打爆型男爆款

抖音平台发起#活力出型#全民挑战赛，看谁最能抗！发型持久不掉线！

面对疾风，你的头发抗得住吗？要火锅还是要颜值？真的需要选择吗？各路达人尽显本领，参与挑战赛，在趣味梗中让美涛定型功效被深度铭记的同时，也让挑战话题攀上千万关注度。





三、有型又有趣，不得不买，小红书再入种草阵营

从B站走向全平台，热潮互动让更多年轻用户深卷其中，刷屏玩法也引来小红书、微博、抖音上的持续自发曝光，让美涛定型热潮势不可挡！





近年来，品牌年轻化已然成为各大品牌都在攻克的课题，抢占年轻用户的心智更是成为重中之重。

而真正能虏获年轻用户心智的，相信一定不是单单流于表象的品牌年轻化，更多的是找到契合年轻人需求的话题，且能与当下感情丰富、内心孤独的年轻人创造情感共鸣的内容，才是突围之道。

美涛近年来在年轻市场中的布局不难看出，美涛也是深谙此道，对年轻用户情怀的触动，对产品的升级，对年轻化渠道的布局，成功让年轻用户感受到品牌的贴心与善解人意，得以使品牌在年轻化发展战略下走得更远。