男人，你知道哪个才是你命中注定的颜色吗？

颜色是影响人气运的一环，在满大街的赤橙黄露青蓝紫中，你知道哪个才是你命中注定的颜色吗？

言归正传，起因是客户爸爸要做一次百搭T的推广，衣服的定价并不算便宜，这也意味着受众群体不会低龄化，而是一些有品质需求的中产阶级。

按往常一样，我们头脑风暴收集创意，从满满一黑板的idea中选了5个给客户提报，最终客户选择了雏形为“你是什么颜色的男人”的创意方向，也就是一个测试导向的H5。但如何能在H5的形式下吸引这些并不是social的主流人群？也成为了我们的挑战。

另外“你的前世是谁”、“你今年的关键词”测试系列的廉价H5早就已经铺天盖地了，想要在这些里面脱颖而出，也不是一件容易的事。

质感、电影感，创意团队再三讨论之后确定了这样一个思路，高知精英们有品位，一方面可以与他们的身份等平，再一方面就是拒绝普普通通的‘性格测试’。

前期想的足够充分，后期才能不脱轨，我们让每个颜色都代表一种男人的性格，封面则采用基因感强烈的六边形因素。设定拍摄的元素、道具、人物的走向也真的很费神啊。

当然了，想要做出电影效果，预算也要跟得上。理想很丰满，现实很骨感，预算谈不下来，我们也急的焦头烂额。创意总监们坐在一起商榷良久：“干吧！”

就这样，我们再次踏上了土法炼钢的大跃进时代。

拍摄时，一个棚刷成5个颜色，在预算上能省则省，导致拍摄当天，棚里连暖气都舍不得开，一票工作人员哆哆嗦嗦，只能靠干活取暖。

大家都在等待着最后一场戏生火，没准能让棚里暖和些。

没想到生了火之后浓烟滚滚，就算带着PM2.5口罩也难以幸免。

成品





每个六边形都有着不同男人的“基因”。

就这样，一次次嚎叫着没有预算就不再逼自己的我们，为了客户再次逼发自己，也许这就是我们爱干广告的原因吧，看看自己到底还有多少没被发掘的超能力。

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