怡宝纯净水30周年TVC

怡宝纯净水30周年TVC广告片





「CHALLENGE | 挑战」





2015年，华润怡宝在30周年之际，推出了全新的品牌口号“心纯净·行至美”，我们以以“保持内心纯净，感悟世间美好“作为TVC主旨创意，并且在执行阶段真正意义的承包了一座山头，客户爸爸和小伙伴们都惊呆了。





「IDEA | 创意」





在影片表现上，我们以“小女孩在旅途中给素不相识的骑行者送水”作为创意出发点，将“心纯净，行至美”这一品牌理念用通俗易通的方式呈现出来。

在画面风格上，小伙伴们通过各方渠道花费重金在四姑娘山景区“承包了”一座山头，峡谷、河流、雪山等等一切关于“纯净”的场景尽收眼底。

在整支TVC的制作上，我们完美的阐释并传递了“呼吁大家保持内心纯净, 感悟世间的美好，知行合一”这一核心主题，以“纯营销”打动消费者，且又恰如其分的与产品自身品质相贴合。品牌之意在于水的哲学之道，在乎心灵之间也，除了一如既往地关注水的品质，同时重视消费者的情感诉求，凭借这一点，怡宝在花样百出的瓶装水市场占有一席之地。





「DATE |数据」

好的营销创意一定要伴随着不俗的市场转化才够劲。

2015年3月，怡宝市场占有率上升到17.1%，超越康师傅的16.3%，这意味行业老二、老三排序发生变化，怡宝取代康师傅坐上老二位子。其间，接连几个月，怡宝、康师傅占有率呈胶着状态。从10月份开始，怡宝与康师傅占有率拉大。12月份，怡宝占有率为20.4%，康师傅为14.8%，怡宝较大幅度领先康师傅，坐稳老二位子。

2015年11月，怡宝、农夫山泉市场占有率分别为19.9%、19.9%，持平。意味着怡宝追平农夫山泉，与农夫山泉平起平坐。

直至2015年12月，尼尔森数据显示，华润怡宝（以下简称怡宝）市场占有率上升到20.4 %，超过农夫山泉的20.1 %。这意味着国内瓶装水行业格局发生颠覆性变化，怡宝取代农夫山泉坐上行业老大位子。





「主视觉海报」





「项目创作手记」

拍摄条件再艰苦，我们可爱的小演员一刻也不松懈

剧组成员在寒冷的暴晒中坚持拍摄

是的你没有看错，雪山是真的（微笑脸）

没错，就是这么大的阵仗