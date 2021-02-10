太平鸟×飞跃：以青年文化打造“超级单品”，圈层营销实现品牌年…

一、背景

1、 四面国潮：2018年以来天猫提出“国潮”，转型中的传统品牌到新生品牌都开始贴上了“国潮”的标签。面对文化自信不断提升、民族骄傲情绪不断高涨的群体意识大潮下，“国潮”也不断延伸在不同语境中出现，但其不变的内核，依然是“视觉包装”之下的态度与故事

2、 联名SUPER CHINA系列，中国青年的力量感和社会使命感：联名系列诞生于疫情爆发的 2、3 月，疫情下中国展现的力量感，给太平鸟、飞跃两家“国潮”代表品牌带来极深的触动，故联名系列以“SUPER CHINA”为主题，展现年轻活力与潮流之美，借此传递出中国青年的力量感和社会使命感

3、 年轻化的大战略，潮酷人群的新战役：太平鸟始终坚持着年轻化的品牌战略，通过不同联名与营销行动，吸引年轻人群簇拥，转化新代际消费。而本次联名系列，Oversize的风格，街头风的视觉，更加年轻人群中喜爱潮酷风格的细分圈层进行渗透。为太平鸟品牌带来新的销售增量与细分人群（心智）的长期沉淀

二、Idea

1、 洞察：系列设计的风格可以用 3 个关键词概括——“国风”、“机能”、“运动”。国风的部分在鞋面和服装的印花里都有体现。机能风是这次比较有特色的部分，多款单品上都点缀了 3M 反光条，充满未来科技感的高调细节特别上镜。这三个系列风格迥异，针对的是在兴趣、圈层、偏好上不一样的三类年轻群体，故本次传播核心，需以产品系列为靶点，进而在不同圈层中，进行破圈沟通与心智转化

2、 策略：2+N的圈层冲锋战：构建太平鸟飞跃系列专属传播矩阵，通过与产品相契合的各个圈层去渗透，将新品炒热，引爆多圈层的关注购买——其中以更有行动力的粉圈圈层、与产品调性高度匹配的潮流圈层这2大圈层为核心，借助大圈层流行，向细分圈层进行渗透，从而实现故事、态度与价值的落地和爆款产品的转化，并以高度的产品兴趣与偏好，形成对品牌溢价的提升与维系

三、执行

1、 形成潮流圈层发声，明星同款造势，粉圈圈层种草的品效合一路径

由欧阳娜娜上身放大SuperChina系列版型设计、3M反光条放大时尚属性，建立“时尚单品”认知，为预热引导加购，多位明星穿搭上身，营造系列热度，引起追星圈层高度关注，打造“热款效应”，以Z世代的追星喜好收割圈层购买力，配合追星圈层的深入传播，小红书端进行KOC矩阵穿搭种草，打造小红书平台热门穿搭风潮，引起泛95后的追捧与购买

2、 以“超级单品”讲好系列故事，以点带面，激发目标人群的购买意愿

借由欧阳娜娜上身放大super china系列版型设计、3M反光条放大时尚属性，制造一个系列的“视觉锚”，引导受众关注该系列，通过这个核心设计的亮点关注后的主动信息摄入，受众形成全系列认知，进而匹配自己相宜的产品，进行转化与购买

3、 种草平台得物、小红书多维度传播，“内容+社交+电商”整合下提升转化效能

在得物实现事件话题引导，在小红书制造事件话题跟随。得物潮流圈层多维度KOL潮搭发声热捧Super China系列 ，形成核心潮流关注；小红书穿搭素人进行Super China 系列潮搭传播，进行推广关键词锁定，全链路强化输出太平鸟x飞跃Super China系列理念，提升太平鸟品牌认知和曝光。其中基于达人的真实日常传达、真实的态度呈现，直接拉动了“求同款”的购买意愿与“马上去”的跳转行动；并基于熟人社交，达人给予忠实粉丝更有针对性的意见，消除决策顾虑，带动转化效能。

4、 敏捷执行，借势Yamy新闻事件，力挺式发声将品牌置入公共议题，形成深度情感连接

传播期恰逢Yamy被质疑事件爆发，太平鸟品牌第一时间为Yamy事件发声，借势Yamy 上身单品，传达 SuperChina系列理念——女孩永远都是自己的骄傲，从而营造品牌好感和关注度，再一次收割核心受众购买

四、成果

1、高达2亿的全网曝光

通过对追星粉圈圈层和潮流时尚圈层的有效营销，实现了微博、小红书、得物累计曝光量达2亿+

2、推广期内，激增30万件销量整体销量过亿元

推广期间，在没有超强力的折扣动作的前提下，SuperChina联名系列产品销售突破30万件，线上线下全系列整体销售额超亿元

3、 品牌与产品心智强化，并形成长效积累

在推广期内，关键词热度短期快速上升，其中在核心内容发布后的7月5日，进店访客超5w，搜索进店明显高于其他时间，可验证种草效果显著

注：本文系广告门企业用户授权在广告门平台发表，内容仅作为该用户观点，不代表广告门立场和观点。