超人气、讲艺气、有底气！百度文娱人气大赏圆满落幕

1月24日19:00，由百度娱乐直播发起，携手百度贴吧共同打造的第一届百度文娱人气大赏，在百度App、百度贴吧、好看视频、全民小视频同步播出，超强人气明星与实力主播为粉丝们带来了一场顶级视听盛宴。

本次大赏以“无惧无畏，用力发光”为主题，既是对疫情下大众无畏精神的颂扬，也是对过去一年百度娱乐直播呈现奔腾千里扶摇而上之势的最好注脚。

在此次活动中，本邦在传播、视频制作上对百度给予支持，凸显了本邦在线上传播和视频内容制作的绝对优势，助力活动更快更好传播。其突出亮点体现在：

01 节奏清晰，目标明确

结合此次百度文娱人气大赏的整体传播目标，本邦制定了清晰明确的传播规划。在项目的预热阶段，以微博平台为主阵地，精选新闻、娱乐和生活类头部KOL，助力话题打造，实现用户广泛覆盖。同时以病毒视频为核心物料，在抖音、快手和B站三大短视频平台同时投放，并在优酷、爱奇艺、腾讯视频、视频号等平台进行推广。

在1月24日大赏当天的爆发期，借助官方微博，全天全程播报大赏盛况，从明星艺人到当红主播，从才艺冠军到知名吧主，实时微博更新，引发粉丝互动。 在延续期，加强大赏精彩花絮持续曝光，深度挖掘大赏背后公益及社会价值，强化行业影响力，吸引更多潜力主播加入百度娱乐直播的阵营中。

02 直播三国，戏说那些典故不为人知的故事



桃园三结义张飞竟然缺席？！原来是个“妻管严”！看张飞如何在不出门的情况下完成结拜；关羽和华雄在线PK精彩武艺，是否改写历史犹未可知；上演空城计的诸葛亮为何一直在说话？原来是兄弟们在实时在线为诸葛亮加油打call；一只穿云箭，千军万马来相见。原来诸葛亮草船借箭满载而归是为了完成任务？ 本邦通过人们耳熟能详的三国典故，结合百度娱乐直播“实时连线”、“讲求才艺”、“多人连麦”和“高活用户”等平台特点，强化视频内容的代入感，塑造不同寻常的平台形象。

最终#百度文娱人气大赏#微博话题阅读量达2.9亿+，讨论量9.8W+。《直播三国》视频播放量达2022W+。本邦再一次帮助合作伙伴实现微博话题的深度传播，为百度文娱盛典吸引大批流量。

作为社会化创新营销全案公司，本邦将全面聚焦社会化媒体品牌媒介投放、社会化营销创意全案、线上品牌公关三大业务，打造卓越竞争力，一切以客户为中心，致力于解决客户生意问题。 招聘邮箱：zhaopin@benbang.com 合作邮箱：benbang@benbang.com

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