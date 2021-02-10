超人气、讲艺气、有底气！百度文娱人气大赏圆满落幕

1月24日19:00，由百度娱乐直播发起，携手百度贴吧共同打造的第一届百度文娱人气大赏，在百度App、百度贴吧、好看视频、全民小视频同步播出，超强人气明星与实力主播为粉丝们带来了一场顶级视听盛宴。
在此次活动中，本邦在传播、视频制作上对百度给予支持，凸显了本邦在线上传播和视频内容制作的绝对优势，助力活动更快更好传播。其突出亮点体现在：
01 节奏清晰，目标明确
结合此次百度文娱人气大赏的整体传播目标，本邦制定了清晰明确的传播规划。在项目的预热阶段，以微博平台为主阵地，精选新闻、娱乐和生活类头部KOL，助力话题打造，实现用户广泛覆盖。同时以病毒视频为核心物料，在抖音、快手和B站三大短视频平台同时投放，并在优酷、爱奇艺、腾讯视频、视频号等平台进行推广。
在1月24日大赏当天的爆发期，借助官方微博，全天全程播报大赏盛况，从明星艺人到当红主播，从才艺冠军到知名吧主，实时微博更新，引发粉丝互动。
在延续期，加强大赏精彩花絮持续曝光，深度挖掘大赏背后公益及社会价值，强化行业影响力，吸引更多潜力主播加入百度娱乐直播的阵营中。
02 直播三国，戏说那些典故不为人知的故事
桃园三结义张飞竟然缺席？！原来是个“妻管严”！看张飞如何在不出门的情况下完成结拜；关羽和华雄在线PK精彩武艺，是否改写历史犹未可知；上演空城计的诸葛亮为何一直在说话？原来是兄弟们在实时在线为诸葛亮加油打call；一只穿云箭，千军万马来相见。原来诸葛亮草船借箭满载而归是为了完成任务？
本邦通过人们耳熟能详的三国典故，结合百度娱乐直播“实时连线”、“讲求才艺”、“多人连麦”和“高活用户”等平台特点，强化视频内容的代入感，塑造不同寻常的平台形象。
最终#百度文娱人气大赏#微博话题阅读量达2.9亿+，讨论量9.8W+。《直播三国》视频播放量达2022W+。本邦再一次帮助合作伙伴实现微博话题的深度传播，为百度文娱盛典吸引大批流量。
作为社会化创新营销全案公司，本邦将全面聚焦社会化媒体品牌媒介投放、社会化营销创意全案、线上品牌公关三大业务，打造卓越竞争力，一切以客户为中心，致力于解决客户生意问题。
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